Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с РФ. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в беседе с РИА Новости.

Салимуллин отметил, что давление происходит даже на предпринимателей, сотрудничающих с Россией в сферах, которые не попали под санкции.

«Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную «изоляцию», эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов», — сказал он.

До этого Салимуллин подчеркнул, что Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока не поступило.

Ранее в министерство иностранных дел (МИД) России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Решение связано с неоднократными обращениями российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Ранее в Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов.