Кандидат в президенты РФ Даванков допустил сотрудничество с Надеждиным

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о возможности политического сотрудничества с Борисом Надеждиным, который не был допущен до выборов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Даванков сообщил, что на следующей неделе представит свою предвыборную программу, в которую также войдут предложения политиков, которых не зарегистрировали кандидатами.

Говоря о Надеждине, вице-спикер Госдумы заявил, что давно знаком с политиком и хочет встретиться с ним, чтобы обсудить, какие блоки его программы можно будет включить в свою. Он также отметил, что позиции политиков «сходятся не во всем».

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента. Решение отказать в регистрации было принято единогласно. Его объяснили высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях избирателей.

До этого стало известно, что кандидат на пост президента Российской Федерации и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение его кандидатом в президенты.

Ранее ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ.