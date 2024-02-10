Эстония не ответила на просьбу обеспечить безопасность на выборах президента РФ

Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока не поступило. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Сообщается, что на период проведения выборов президента России в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ.

«В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания диппредставительства», — сказал он.

Салимуллин подчеркнул, что российский МИД повторно обратился к эстонским коллегам с просьбой обеспечить безопасность на время проведения голосования.

До этого в министерство иностранных дел (МИД) России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Решение связано с неоднократными обращениями российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Ранее главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну.