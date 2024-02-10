Путин назвал приоритет в работе российских дипломатов

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатов. Об этом говорится в поздравлении российского лидера по случаю Дня дипломатического работника, которое опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, в современных реалиях «развязанной против нас гибридной войны», попыток Запада добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность, перед МИД стоят непростые и ответственные задачи.

Путин заявил, что отечественная дипломатия призвана продолжать создавать благоприятные внешние условия для динамичного развития страны, укрепление конструктивного сотрудничества с партнерами и продвижение позитивной повестки в международных отношениях.

В своем обращении президент РФ отметил, что особого внимания требует качественное выполнение задач и обязанностей, связанных с председательством России в СНГ и в расширившемся объединении БРИКС.

До этого Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что экономика стран БРИКС уже превзошла G7. По его словам, объединение продолжает развиваться и расширяться.

Президент также призывал российское правительство заняться подготовкой предложений касательно расширения сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.