В Кремле сообщили, что сайт президента России подвергается кибератакам ежедневно

Сайт Кремля постоянно подвергается кибератакам, но надежно защищен российскими специалистами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос, не было ли со стороны хакеров попыток помешать публикации интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, Песков ответил, он не осведомлен о конкретных попытках взлома, однако «на сайт Кремля ежесуточно [в течение года] осуществляются десятки атак».

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

10 февраля Захарова назвала истерикой реакцию США на интервью Карлсона с Путиным.

Ранее на Западе осудили Карлсона за интервью с Путиным.