Небензя заявил о попытках американских спецслужб вербовать дипломатов из РФ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что американские спецслужбы «зачастили» с попытками завербовать российских дипломатов. Его слова передает ТАСС.

Небензя обратил внимание на стремление Вашингтона сделать максимально некомфортной работу представительства Москвы при международной организации. В частности, речь идет о введении запрета на поездки в Нью-Йорк для родственников работающих здесь российских дипломатов.

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН рассказал об изъятии дипломатической собственности страны на Лонг-Айленде. Он подчеркнул, что такие действия США являются незаконными.

«Местные спецслужбы зачастили с вербовочными подходами к нашим сотрудникам, да и просто преследуют их на улицах Нью-Йорка», — добавил Небензя.

Дипломат пояснил, что таким образом американские власти оказывают психологическое давление на дипломатов из РФ.

9 февраля официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что сотрудники посольств страны в государствах Запада постоянно сталкиваются с попытками вербовки и нападениями. По ее словам, дипломаты находятся «буквально в осаде».

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили запретить российским дипломатам поездки внутри Шенгенской зоны.