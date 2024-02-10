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В Кремле заявили, что не видят у США желания к переговорам с Россией

Песков: желания и политической воли США к переговорам мы не фиксируем

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Павел Бедняков/РИА Новости

Власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина, но с их стороны пока нет желания и политической воли к переговорам. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что власти США знают позицию России по различным вопросам. Перейти к переговорам по вопросу украинского конфликта — это вопрос политической воли Вашингтона.

«Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем», — сказал он.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Для проведения интервью Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Разговор продлился чуть более двух часов.

Ранее в Кремле назвали главную цель интервью Путина Карлсону.

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