В Кремле оценили интерес пользователей соцсетей к интервью Путина Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону за первые сутки набрало более 100 млн просмотров на платформе X (бывший Twitter), однако это «вовсе не значит» поддержку со стороны жителей стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, не стоит ожидать, что точка зрения российского лидера найдет отклик среди иностранцев. Однако для Москвы главное, чтобы российского лидера «услышали» за рубежом.

«Если он (Путин. — «Газета.Ru») будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии соответствующая запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Позже американское издание Politico призвало граждан страны не смотреть интервью российского лидера. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала истеричной реакцию США на беседу Путина с Карлсоном.

Ранее в Германии рассказали о реакции немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью Владимира Путина американскому журналисту.