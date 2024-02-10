Еще одна европейская страна призвала готовиться к войне с Россией

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал готовиться к возможному военному конфликту с Россией после окончания спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью Iltalehti.

«Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту», — заявил министр обороны Норвегии.

По его словам, страна должна быть в состоянии «реагировать своевременно и вместе с союзниками».

По мнению Грама, Россия якобы стремится отомстить Финляндии и Швеции за вступление в НАТО «ответным ударом».

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия разместит свои силы в ответ на присоединении Финляндии и Швеции к альянсу», — подчеркнул военный.

До этого министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет.

По его словам, в связи с подобным развитием событий Дания должна ускорять инвестиции в военную сферу, поскольку военный потенциал России в этой области значительно увеличился.

Ранее Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса не считают себя воюющими с Российской Федерацией.