В Кремле назвали главную цель интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает главным в интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, что российского главу услышат на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя то, что уже за первые сутки интервью российского главы набрало большее 100 млн просмотров только в соцсети X (бывшая Twitter), Песков отметил, что это вовсе не говорит о поддержке.

«И нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан», — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, если Путин будет услышан, то больше людей задумаются о том, прав он или нет.

Песков также упомянул слова Путина о том, что очень сложно противостоять США в пропагандистском плане. Представитель Кремля подчеркнул, что «англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями».

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обрушился с критикой на Карлсона после его интервью с Путиным. По его мнению, американский журналист не задавал жестких вопросов российскому лидеру и вел себя как фанат Путина, «тупоголово» приняв его точку зрения.

В ночь на 9 февраля на сайте Карлсона появилось двухчасовое интервью с Путиным, которое затем было опубликовано в аккаунте экс-ведущего Fox News в социальной сети X (бывший Twitter). Спустя 23 часа после публикации запись посмотрели более 150 млн человек.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».