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Активисты прервали речь Хиллари Клинтон в Колумбийском университете

Fox News: активисты прервали речь экс-госсекретаря США Клинтон в университете

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Julia Nikhinson/AP

Активисты попытались сорвать выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав ее «военным преступником». Об этом сообщил телеканал Fox News.

На опубликованной телеканалом видеозаписи видно, как Клинтон поднялась к трибуне, чтобы начать свою речь, но присутствующие в аудитории протестующие не дали ей сделать этого.

«Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <...> вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <...> и США никогда не простят вас», — выкрикнул один из активистов.

После этого охрана вывела мужчину из зала. При этом он выкрикивал лозунг «Свободу Палестине». Клинтон в ответ на это сказала, что «крики не решают проблем».

До этого Клинтон раскритиковала Такера Карлсона после его визита в Россию, где он взял интервью у президента РФ Владимира Путина. В интервью MSNBC она назвала журналиста «полезным идиотом» и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

В декабре Fox News сообщал, что демократическая партия привлекает бывшего кандидата в президенты и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон «в качестве подкрепления», чтобы помочь действующему главе государства Джо Байдену переизбраться в следующем году.

Ранее студенты покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизме.

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