Стала известна реакция Шольца на интервью Путина

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, назвав его «смехотворным» на встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет Die Welt.

Как следует из текста, канцлер «резко напал на Путина» за его интервью с Такером Карлсоном.

«Шольц назвал интервью смехотворным и заявил, что за 127 минут Путин рассказал совершенно абсурдную историю о причине этой войны», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у Белого дома и Государственного департамента США случилась истерика из-за беседы российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

Ранее стало известно, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) набрало 150 млн просмотров.

На Youtube-канале журналиста интервью с российским президентом набрало почти 8,5 млн просмотров. Карлсон опубликовал разговор с Путиным в ночь на 9 февраля.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.