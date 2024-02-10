В Госдуме призвали лишить иноагентов источников доходов в РФ

Государственная дума РФ считает необходимым лишить лиц, признанных иностранными агентами, всех источников доходов на территории страны. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

По словам депутата, Госдума получает множество вопросов о деятельности иностранных агентов в стране. В частности речь идет о размещении рекламы российских компаний в принадлежащих им интернет-ресурсах.

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — отметил Володин.

Он назвал такую ситуацию недопустимой. В то же время законодатель подчеркнул, что сейчас члены ГД РФ обсуждают проект о введении запрета на размещение рекламы на сайтах и каких-либо других интернет-площадках иностранных агентов.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», — добавил парламентарий.

В случае принятия документа тех, кто нарушит запрет, будет ждать строгое наказание.

Ранее в министерстве юстиции раскрыли число действующих в РФ иностранных агентов.