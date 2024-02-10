Санкции США затрудняют торговые отношения России и Турции

Санкции США, ужесточенные в конце 2023 года, привели к трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

«В конце года — ужесточение американских санкций, которое привело к возникновению очень серьезных трудностей в двусторонних торгово-экономических отношениях. Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания», — сообщил посол.

По его словам, на турецком направлении у дипломатов «всегда есть поле для деятельности».

До этого сообщалось, что банки Турции снова начали принимать платежи из России, однако список товаров ограничен. Все транзакции проводятся в национальных валютах.

С 1 января турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими компаниями из-за страха вторичных санкций США. К 5 февраля Анкара и Москва начали обсуждать создание российско-турецкого банка для решения проблем с транзакциями.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.