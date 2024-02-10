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Французский генерал призвал бороться с РФ при помощи фейков

Генерал ВС Франции Ришу призвал распространять фейки для борьбы с РФ

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Shutterstock

Бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой французских войск, генерал Николя Ришу призвал распространять в СМИ прозападные фейки о РФ. О своей инициативе он рассказал в эфире местного телеканала LCI.

По словам военного, сейчас российский нарратив по-настоящему превосходен. В связи с этим государствам Запада необходимо принять меры для снижения его эффективности и разработать собственный контрнарратив.

«Мы сейчас наполовину в панике. <...> Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру. <...> В том числе их нужно активно наполнять фейками», — подчеркнул Ришу.

В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже запись появилась в аккаунте экс-ведущего телеканала Fox News в социальной сети X (бывший Twitter).

При этом ролик на платформе X набрал 150 млн просмотров всего за 23 часа с момента публикации. В свою очередь, количество отметок «нравится» к нему превысило 860 тыс.

Ранее американская газета посоветовала жителям США не смотреть интервью Путина.

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