Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Венгрия всегда была уверена, что единственный способ спасти жизни людей — как можно скорее прекратить украинский конфликт.

«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — сказал Сийярто.

Министр при этом подчеркнул, что это не мешает Будапешту говорить «то, что он думает».

В интервью РИА Новости Сийярто также заявил, что Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский свободен принимать решения по поводу переговоров с Россией.

Младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян заявлял, что попытки урегулировать конфликт на Украине и установить мир вызовут сопротивление в Польше и Прибалтике.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.