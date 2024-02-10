Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили об атаке на страну из-за Украины

Сийярто: Венгрия подвергается атаке, так как выступает за переговоры по Украине

close
100%
Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Венгрия всегда была уверена, что единственный способ спасти жизни людей — как можно скорее прекратить украинский конфликт.

«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — сказал Сийярто.

Министр при этом подчеркнул, что это не мешает Будапешту говорить «то, что он думает».

В интервью РИА Новости Сийярто также заявил, что Венгрия никогда не будет поставлять оружие Украине.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский свободен принимать решения по поводу переговоров с Россией.

Младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян заявлял, что попытки урегулировать конфликт на Украине и установить мир вызовут сопротивление в Польше и Прибалтике.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами