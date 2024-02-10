Белый дом раскритиковал доклад о провалах в памяти Байдена

Белый дом раскритиковал доклад специального прокурора Министерства юстиции Роберта Гура, в котором сказано, что президент Соединенных Штатов Джо Байден страдает провалами в памяти. Об этом сообщает Reuters.

Представитель юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс присоединился к пресс-секретарю Карин Жан-Пьер в зале для брифингов Белого дома, чтобы раскритиковать доклад Гура и поднять вопросы о его мотивах.

«То, как поведение президента было охарактеризовано в этом докладе, не может быть более неверным с точки зрения фактов и является явно политически мотивированным», — заявила член Демократической партии США Камала Харрис.

9 февраля Байден выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

Американский предприниматель Илон Маск высмеял идею проверить Джо Байдена перед возможным применением ядерного оружия. Таким образом бизнесмен прокомментировал выступление президента США, в ходе которого он перепутал Египет и Мексику.

Ранее Байден не нашел удачных альтернатив своей кандидатуре на пост президента.