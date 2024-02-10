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МИД РФ: Киев лишил себя возможности политического урегулирования конфликта

Замглавы МИД РФ Галузин: Киев лишился возможности политического урегулирования

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительство Украины лишило себя возможности урегулировать конфликт с Россией политически. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, слова которого передает ТАСС.

«Что касается возможности политического урегулирования, то в Киеве давно лишили себя такой возможности, введя абсурдный самозапрет на переговоры с РФ. Соответствующий указ Зеленский подписал 30 сентября 2022 года. С тех пор ничего не меняется. Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру», — сказал Галузин.

9 февраля президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что украинский президент Владимир Зеленский имеет свободу вести переговоры с РФ.

Газета The New York Times писала, что без поддержки Соединенных Штатов Украине грозит серьезная опасность и постепенное фиаско на поле боя в 2024 году.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины неминуемо сдадут новые территории даже после получения пакета военной помощи от США.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывает план на случай, если помощь США прекратится.

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