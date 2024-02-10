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На Западе указали на риски для Зеленского после отставки Залужного

Bloomberg: Зеленский рискует оказаться в опале после отставки Залужного

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в опале из-за отставки бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет Bloomberg.

«Сначала он (Зеленский. — «Газета. Ru») был комиком, ставшим президентом, затем героем войны в военной форме, а теперь он рискует скатиться к роли боевого лидера. Его публичный конфликт с главнокомандующим Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент», — говорится в публикации.

Отмечается, что конфликт Залужного и Зеленского обнажил раскол в Киеве.

До этого Залужный опубликовал первый пост в своем Telegram-канале после увольнения, заявив, что сейчас не занимает никакой должности.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

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