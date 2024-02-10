Лавров заявил о серьезных угрозах безопасности для России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника заявил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами для своей безопасности. Видеозапись поздравления опубликована на сайте министерства.

«В условиях развязанной коллективным Западом гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение ее целей», — пояснил Лавров.

Министр отметил работу дипломатов во время Великой Отечественной войны. По его словам, она служит эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа. Сегодня российская внешнеполитическая служба вносит свой вклад в сопровождение специальной военной операции России на Украине и достижении ее целей.

«Сегодня, когда Россия вновь столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности, их подвиг служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа», — сказал Лавров.

До этого Лавров говорил, что Министерство иностранных дел РФ планирует открыть свои представительства на территории Херсонской и Запорожской областей.

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