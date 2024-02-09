Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о неспособности Запада изолировать Россию и российскую науку

Замглавы СБ Медведев: никому не удастся изолировать Россию и российскую науку

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Ни у кого не получится изолировать Россию и отечественную науку. С таким заявлением на мероприятии по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы», — утверждает политик.

По его оценке, страна успешно выдерживает внешний прессинг, противостоит агрессии и не поддается на провокации.

«Мы не дадим нас изолировать никому», — объявил замглавы Совбеза.

Медведев подчеркнул, что поддержка системы высшего образования и науки входит в число приоритетов государства, работа по созданию современных научных и образовательных центров, поддержке молодых ученых будет продолжаться.

«Наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, все равно будет наукой мирового уровня», — резюмировал он.

В ноябре Медведев сообщал, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

Ранее Медведев заявил, что планам Запада по изоляции России не суждено сбыться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами