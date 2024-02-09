Медведев заявил о неспособности Запада изолировать Россию и российскую науку

Ни у кого не получится изолировать Россию и отечественную науку. С таким заявлением на мероприятии по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы», — утверждает политик.

По его оценке, страна успешно выдерживает внешний прессинг, противостоит агрессии и не поддается на провокации.

«Мы не дадим нас изолировать никому», — объявил замглавы Совбеза.

Медведев подчеркнул, что поддержка системы высшего образования и науки входит в число приоритетов государства, работа по созданию современных научных и образовательных центров, поддержке молодых ученых будет продолжаться.

«Наша наука, несмотря на попытки такую изоляцию провести, все равно будет наукой мирового уровня», — резюмировал он.

В ноябре Медведев сообщал, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

Ранее Медведев заявил, что планам Запада по изоляции России не суждено сбыться.