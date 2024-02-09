Россия выразила признательность ОАЭ за помощь в обмене военными

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российская сторона признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 российских военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что освобожденные россияне находятся в Москве, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели первый обмен пленными по схеме «195 на 195» после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина вернула 207 своих граждан. Среди них сотрудники Нацгвардии, пограничники и полицейские.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ОАЭ за помощь при проведении обмена пленными с Украиной. Она подчеркнула, что переговоры едва не сорвались из-за уничтожения самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена пленными. После этой трагедии был риск, что Киев временно откажется от практики обмена пленными, но этого не произошло.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.