Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Евросоюз потерял свой политический вес и конкурентоспособность, так как оказался под контролем Соединенных Штатов. Его слова передает ТАСС.

«Европейский союз в последнее время сильно потерял свой вес, престиж и конкурентоспособность, потому что не смог изолировать войну [на Украине] и вместо этого придал ей практических глобальный характер», — сказал он.

Сийярто пояснил, что ЕС не смог повернуть ситуацию в сторону мира, и сделал ее еще более серьезной, так как начал поставлять вооружения в зону конфликта.

Также он добавил, что Евросоюз не смог защитить своих граждан от массовых потоков нелегальной миграции и повысить свою собственную экономическую конкурентоспособность.

По мнению Сийярто, произошло это из-за того, что нынешнее руководство Европейского союза и европейских государств практически отказалось от собственной воли и переключилось «на своего рода режим наблюдения». Он полагает, что политики действуют в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

До этого глава МИД Венгрии посоветовал Государственному департаменту обратить внимание на рост антисемитизма в США, а не поучать других.

Ранее Сийярто обвинил либералов в европейском кризисе.