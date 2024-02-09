Стало известно, когда Слуцкий презентует свою предвыборную программу

Кандидат на пост президента Российской Федерации и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий презентует свою предвыборную программу в конце февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

«В конце февраля», — сказал он.

Таким образом источник ответил на вопрос о том, когда Слуцкий презентует свою предвыборную программу.

До этого стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Центризбиркоме появилась полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата на должность президента РФ.

Кандидатами зарегистрированы Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.