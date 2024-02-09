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Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения с юга сектора Газа

Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации населения из Рафаха

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что премьер поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабмин двойной план эвакуации населения и ликвидации четырех батальонов ХАМАС на юге анклава.

До этого Нетаньяху заявил, что страна отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, которые прописали в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. По его словам, победа Израиля — «на расстоянии вытянутой руки». В то же время условия временного перемирия, которые выдвинул ХАМС, политик назвал «бредовыми требованиями».

Ранее на Западе указали на растущий разрыв между Израилем и США из-за войны в Газе.

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