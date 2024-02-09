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Описано будущее Залужного после отставки

Кошкин: Залужному предложили остаться в команде для удержания на поводке

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отставки может ждать роль советника по вооруженным силам без права на самостоятельные решения. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, Залужный может делать в этой ситуации что угодно, например, просто сидеть в кабинете. Кошкин добавил, что у экс-главкома ВСУ будет право голоса, возможность выступать и предлагать, но все решать будет верховный главнокомандующий.

Эксперт считает, что если Залужный откажется остаться в команде, то может составить конкуренцию президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах.

До этого Зеленский издал указы о присвоении звания Героя Украины уволенному главкому вооруженных сил Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову.

8 февраля Зеленский сменил Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Залужного.

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