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В посольстве РФ заявили о возможности снятия санкций Британии против России

Посол Келин: есть перспектива решения вопроса с санкциями Британии против России

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Peter Morrison/AP

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о возможности судебного снятия санкций Британии в отношении РФ. Свое заявление дипломат сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Перспектива судебного разрешения снятия санкций — она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин, отметив, что решение о наложении санкций принимает глава МИД, и все ограничительные меры против РФ вводились незаконно.

По словам посла, на данный момент в санкционном списке находятся более тысячи российских граждан и 250 юрлиц, которые также находятся в России.

До этого на Западе назвали удивительным событием устойчивость российской экономики в условиях западных санкций.

В январе британское издание Money Week писало, что экономика России переживает неожиданный подъем вопреки прогнозам Запада о предстоящем «коллапсе» из-за санкций.

Ранее в Британии заявили, что сохранят введенные против РФ санкции после окончания конфликта на Украине.

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