Киев включил Японию в «план Б», если США не дадут денег

Министерство финансов Украины включило в свой «план Б» финансирование со стороны Японии на фоне задержек денежных средств Киеву от США. Об этом министерство сообщило украинскому изданию «РБК-Украина».

«Активно продолжает помогать правительство Японии <...>. Это и есть наш план Б», - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что рассчитывают на положительное решение в Конгрессе США по вопросу предоставления средств Украине, сославшись на слова «коллег из Казначейства США», которые стремятся успокоить украинский минфин.

До этого сообщалось, что Киев разрабатывает финансовый план, который позволит сохранить финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), если США прекратят помогать Украине.

Украинские чиновники намерены предложить данный план МВФ во время визита его сотрудников в Киев на будущей неделе. Он предусматривает гарантии кредитоспособности Украины, которые являются условием для выдачи кредитов Киеву на сумму $15,6 млрд, если помощь США останется заблокированной.

Ранее в МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования.