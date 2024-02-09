Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило стомиллионную отметку

Интервью российского президента Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, посмотрели в социальной сети X (бывшая Twitter) более 100 млн раз примерно за 13 часов после его публикации.

Реакцию «мне нравится» под интервью поставили свыше 705 тыс. пользователей, репостнули— 225 тыс.

Помимо того, на видеохостинге YouTube число просмотров интервью перевалило за отметку в 5 млн.

До этого Cообщалось, что Путин оказался в перечне актуальных трендов соцсети X в США после интервью журналисту Такеру Карлсону.

Такер Карлсон пробыл в Москве около недели. Бывший телеведущий CNN и Foх News, создатель собственной телесети Tucker Carlson Network (TCN) приехал в столицу России в том числе для того, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина. Общение журналиста и главы государства было опубликовано в ночь на 9 февраля. Интервью, которое длится чуть более двух часов, появилось на YouTube-канале Карлсона, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) и на сайте телесети журналиста.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии посмотрели интервью Путина Карлсону.