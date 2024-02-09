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В Германии заявили об угрозе срыва поставок оружия Украине из-за интервью Путина Карлсону

Депутат бундестага Зингер: Европа может отказаться от поставок оружия Киеву

США и западная пресса в последние годы пугали жителей тем, что Россия может атаковать Польшу и Латвию после завершения спецоперации на Украине. Развеивание этого мифа грозит тем, что Европа откажется верить в такую перспективу и сорвет поставки оружия Киеву, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. По этой причине на Западе будут препятствовать тому, чтобы люди посмотрели интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил он в беседе с НСН.

«Мы же только слышим, что якобы Россия атаковала без причин, что Россия может атаковать еще Польшу и Латвию. Все это делается, чтобы Европа поставляла больше оружия. Если мы услышим, что у России нет претензий на эти земли, тогда зачем бояться? Западная пропаганда не будет работать, если мы откроем и авиасообщение в Россию», — считает Зингер.

При этом, по его мнению, многие жители на Западе хотят услышать мнение Путина. В Качестве примера он привел жителей Германии, заявив, что они активно пересылают его друг другу, однако западные СМИ называют его пропагандой.

«СМИ уже заявляют, что интервью – это пропаганда. Но на Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение», — убежден политик.

Напомним, американская газета Politico посоветовала американцам не смотреть интервью Путина, назвав его «комплиментарным» и «подрывающим веру американцев в демократию».

Ранее французский журналист описал Путина в интервью с Карлсоном.

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