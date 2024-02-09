Суд ООН призвал Россию до 2 августа дать ответ по иску Украины о геноциде

Международный суд ООН дал России время до 2 августа для подготовки ответа по иску Украины относительно выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Изначально меморандум России должен был поступить в суд не позднее 23 марта 2023 года, однако рассмотрение дела было приостановлено после подачи РФ возражений относительно приемлемости иска Киева.

В начале февраля международный суд ООН в Гааге постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ из-за спецоперации.

До этого в ведомстве отклонили почти все претензии по иску Украины к РФ относительно финансирования терроризма в Донбассе. Тогда власти РФ отметили, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

Ранее в Крыму рассказали о причастности Запада к геноциду на полуострове.