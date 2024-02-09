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Россия и Мозамбик обсуждают запуск прямых авиарейсов

Посол РФ в Мозамбике Суриков: стороны думают о запуске прямых рейсов

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Мозамбик рассматривают возможность запуска прямых рейсов, однако из РФ в эту страну едет мало туристов, это не дает оснований для прямых коммерческих авиарейсов. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Мозамбике Александр Суриков.

«Авиационные власти ведут переговоры о необходимых соглашениях на этот счет», — подчеркнул дипломат.

По его словам, туристов из РФ в Мозамбике почти нет. Он отметил, что российские граждане предпочитают туры сразу на несколько стран, например, с заездом в Южноафриканскую республику и Королевство Эсватина. «Иногда задерживаются в Мозамбике», — подытожил Суриков.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка заявил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд.

Он добавил, что Москва направит $90 млн странам Африки для развития.

Кроме того, сообщалось, что власти Мозамбика выступают за поиск мирного решения конфликта на Украине.

Ранее первое судно с удобрениями из России для Африки прибыло в порт Бейра в Мозамбике.

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