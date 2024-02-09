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В кабмине Германии анонсировали переговоры Шольца и Туска

Канцлер ФРГ Шольц и премьер Польши 12 февраля обсудят ситуацию на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц 12 февраля проведет в Берлине встречу с польским премьер-министром Дональдом Туском. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

В публикации отмечается, что встреча приурочена к вступлению премьера в должность в Ведомство федерального канцлера.

По словам Хофман, стороны обсудят вопросы безопасности и экономической политики, а также поговорят о двусторонних отношениях. Главной темой переговоров станет ситуация на Украине.

«После встречи за закрытыми дверями, около 17:00 (19:00 мск) состоится совместная пресс-конференция», — подытожила она.

Некоторое время назад пресс-служба кабмина ФРГ анонсировала участие Шольца 17 февраля в Мюнхенской конференции по безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16–18 февраля и станет юбилейной, 60-й по счету. На нее планируют приехать ряд глав государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Шольц рассказал о встрече с двойником.

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