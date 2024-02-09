Памфилова заявила о сложностях с доставкой бюллетеней на зарубежные участки

Глава Центральной избирательный комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о проблеме с доставкой бюллетеней на зарубежные избирательные участки. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас ситуация изменилась, у нас прибавились регионы, у нас усложнилась логистика по доставке бюллетеней в участки за пределами РФ», – сказала Памфилова.

При этом глава ЦИК отметила, что сотрудникам ведомства удается оперативно реагировать на подобные проблемы.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Отмечается, что электронное голосование вместе с традиционным форматом на этот раз планируют провести 29 регионов.

В ЦИК отметили, что на пост президента страны претендуют четыре кандидата: выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее в Молдавии заявили, что откроют один избирательный участок на выборах президента РФ.