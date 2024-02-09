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Французский журналист Виткин описал Путина в интервью с Карлсоном

Le Monde: Путин в интервью с Карлсоном показал себя разумным и опытным лидером

Корреспондент французской газеты Le Monde в Москве Бенуа Виткин выразил мнение, что президент России Владимир Путин благодаря интервью журналисту Такеру Карлсону предстал перед американским обществом как разумный руководитель и опытный лидер государства.

«[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям Америки», — уверен он.

Журналист добавил, что двухчасовое интервью «привлекло внимание миллионов любопытных зрителей и поклонников» Путина и Карлсона. При этом американцы не узнали «ничего нового» о том, как российский лидер видит мир, про конфликт России и Украины.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Интервью российского лидера в соцсети Х уже просмотрели более 80 млн раз.

Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

Ранее в Кремле раскрыли подробности работы переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону.

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