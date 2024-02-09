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В кабмине ФРГ назвали дату выступления Шольца на Мюнхенской конференции

Шольц выступит на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя кабинета министров ФРГ Кристиану Хофман.

«Канцлер ФРГ [Олаф] Шольц примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля. Он прибудет туда в 9:00 (11:00 мск. — «Газета.Ru») и выступит со вступительной речью», — сказала она.

Хофман добавила, что канцлер собирается ответить на вопросы участников, а после пройдет серия двусторонних обсуждений, в том числе с представителями американского конгресса. Представитель кабмина отметила, что планирование дальнейших двусторонних переговоров все еще в процессе.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16–18 февраля и станет юбилейной, 60-й по счету. На нее планируют приехать ряд глав государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, когда может быть подписан договор о безопасности ФРГ и Украины.

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