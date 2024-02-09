Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 1,58 млн человек

Памфилова: заявки на участие в выборах онлайн подали 1,58 млн человек

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Заявления на участие в онлайн-голосовании на выборах президента Российской Федерации подали 1,58 млн человек, еще 495 тыс. заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

То есть число избирателей превысило 2 млн (2 млн 75 тысяч).

При этом Памфилова подчеркнула, это люди из 28 регионов России.

Накануне Памфилова сообщила, что ЦИК РФ по итогам президентской кампании намерен предложить сбор подписей в поддержку кандидатов дистанционно, через «Госуслуги». Речь идет о гражданах, которые в дни голосования будут находиться не по адресу регистрации, а в другой точке страны.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами