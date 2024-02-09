Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 1,58 млн человек

Заявления на участие в онлайн-голосовании на выборах президента Российской Федерации подали 1,58 млн человек, еще 495 тыс. заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

То есть число избирателей превысило 2 млн (2 млн 75 тысяч).

При этом Памфилова подчеркнула, это люди из 28 регионов России.

Накануне Памфилова сообщила, что ЦИК РФ по итогам президентской кампании намерен предложить сбор подписей в поддержку кандидатов дистанционно, через «Госуслуги». Речь идет о гражданах, которые в дни голосования будут находиться не по адресу регистрации, а в другой точке страны.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.