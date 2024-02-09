Саакашвили диагностировал депрессию у целой страны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия больна «большой национальной депрессией», в связи с чем многие граждане страны, по его мнению, бегут из страны. Слова бывшего грузинского лидера приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Это безнадежность и неуверенность. Мы больны большой национальной депрессией. Поэтому все бегут из страны», — считает Саакашвили.

Как отмечает агентство, врачи заявляли, что на данный момент он нуждается в психологическом вмешательстве, так как у него самого выявлена депрессия.

До этого кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что депрессия экс-президента страны Михаила Саакашвили может быть вызвана его нахождением в двухкомнатной палате, а не в тюрьме.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее будущий премьер Грузии обозначил стоящие перед кабмином задачи.