Илон Маск согласился со словами Путина об ошибке США

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил свое согласие с мнением президента России Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. Соответствующий пост бизнесмен опубликован на своей странице в соцсети X.

«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал миллиардер.

Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В частности, глава РФ заявил, что сейчас мир болен и разделен на две части подобно голове, одно полушарие которой отвечает за одну сферу деятельности, другое — за креативное мышление. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».