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Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией

Путин: у Зеленского есть свобода в ведении переговоров

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский свободен принимать решения по поводу переговоров с Россией. Об этом он сказал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По мнению российского главы, в этом вопросе Зеленский обладает свободой от Запада.

«Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это», — добавил президент.

Путин добавил, что Зеленский после прихода к власти «понял две вещи». Первую — что лучше не ссориться с неонацистами и националистами, так как они агрессивные и непредсказуемые. Также, по мнению Путина, Зеленский понял, что Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, так что это выгодно и безопасно.

Поэтому Зеленский занял такую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине, но тем самым он обманул своих избирателей, заключил Путин.

Ранее политолог назвал главный посыл интервью Путина Карлсону.

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