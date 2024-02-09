Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным из многих стран

Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших газет и телекомпаний. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня одна из главных новостей — это интервью президента американскому журналисту», — отметил представитель Кремля.

По его словам, за последние три-четыре дня было получено несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от ведущих зарубежных СМИ. Заявки поступили из США, Франции, Италии, Австрии, Австралии и других государств.

Песков выразил признательность зарубежным журналистам за интерес к личности российского лидера. Представитель Кремля обратил внимание, что по понятным причинам сейчас невозможно сделать еще одно интервью, но он будет иметь в виду поступившие запросы.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

После беседы президент вошел в тренды просмотров соцсети Х. Число публикаций в соцсети с упоминанием российского лидера превысило 1,4 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.