В Кремле рассказали, отреагировала ли Германия на слова Путина о наращивании поставок газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами дал понять, что сигналы со стороны Германии после заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия готова нарастить поставки газа в Европу, не поступали.

«Они должны были ночью поступить, вы как думаете? Вы легко можете сами ответить на свой вопрос», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия готова поставлять газ в европейские страны по уцелевшей трубе «Северного потока 2», но Германия не хочет открывать его. Российский президент отметил, что хоть «Северный поток 2» и повредили, «но одна труба жива-здорова».

До этого Германия впервые закупила газ из Алжира по трубопроводу. Немецкая энергетическая компания VNG AG подписала первый в стране контракт на поставки газа по трубопроводу с алжирской госкомпанией Sonatrach.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.