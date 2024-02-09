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Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Песков: Путин в пятницу работает в Кремле, проведет совещание с Совбезом

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, работает в Кремле, он проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Об этом сообщает журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то, там, в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его», — заявил Песков.

Он отметил, что Путин или сам обозначит тему совещания, либо это позже сообщит пресс-служба Кремля.

Также он отметил, что президент проводит встречи и непубличные совещания.

Кроме того, Песков рассказал, что интервью Путин американскому телеведущему Такеру Карлсону стало одной из главных новостей дня.

«За 3-4 дня мы получили десятки обращений от зарубежных СМИ из многих стран мира. Мы признательные СМИ за интерес к нашему президенту, все заявки будем иметь в виду на будущее», — отметил Песков.

Также Песков прокомментировал реакцию Запада на интервью Путина Карлсону. По его словам, «никакой истерики и паники» в Кремле не видят. Песков подчеркнул, что Карлсон заранее не присылал вопросы пресс-службе Кремля.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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