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Политолог рассказал, возможен ли выход США с Ближнего Востока

Политолог Перла: США покинут Ближний Восток

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Baderkhan Ahmad/AP

Американские военнослужащие разучились пользоваться своими возможностями, что рано или поздно приведет к тому, что они «надорвутся», участвуя то в одном, то в другом конфликте. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, отвечая на вопрос, покинут ли США Ближний Восток. Эксперт напомнил, что ровно также было и в Афганистане.

«Какого поведения американский солдат в тех странах, которые он вроде как контролирует? Он сидит на базе и очень редко оттуда выходит. Если базу атакуют, то эти ребята отстреливаются, они сражаются. Они этому обучены. Но мысль о том, что контроль территории — это что-то другое, чем сидение в гарнизоне, их, по-видимому, уже не посещает», — пояснил политолог.

По его прогнозам, США не будут отступать с Ближнего Востока прямо сейчас, но могут сделать это в ближайшие два-три года.

До этого Перла отмечал, что США, ввязавшись в несколько конфликтов сразу, оказались в эпицентре глобального пожара, который потушить все труднее. По его словам, Вашингтон уже не справляется с растущим числом горячих точек.

Он привел слова революционера Эрнесто Че Гевары, который утверждал, что для того чтобы «свалить этого американского колосса, нужно три-четыре Вьетнама».

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт.

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