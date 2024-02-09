Песков прокомментировал слова Путина о влиянии элит на президента США

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о влиянии элит на президента США.

«Для нас всегда важна реакция наших людей. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Важен интерес за рубежом... для западного читателя многое будет сложно понять. Нам хотелось, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились с этим интервью и там», — сказал представитель Кремля.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин в большом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о роли президента США в отношениях с Россией. Он отметил, что дело не в руководителе, не в личности конкретного человека, а в настроениях элит. Двухчасовое интервью было опубликовано в ночь на 9 февраля, подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.