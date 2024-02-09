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Дедушка главы МИД ФРГ Бербок оказался сторонником нацизма

Bild выяснил, что дедушка главы МИД ФРГ Анналены Бербок был офицером вермахта

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Benjamin Westhoff/Reuters

Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Это выяснило издание Bild, изучившее досье.

Сама Бербок утверждает, что не знала о таком прошло дедушки.

«Анналена Бэрбок любит рассказывать на мемориальных мероприятиях о дедушке Вальдемаре (1913-2016) и уроках, извлеченных из его военной судьбы. В досье вермахта фигурирует дедушка министра иностранных дел», — говорится в статье.

По данным издания, Вальдемар Бэрбок во время Второй мировой войны служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий. В досье есть оценка, что полковник Бэрбок был не просто офицером, но и ярым сторонником нацизма.

В документе буквально говорится, что дедушка главы МИД ФРГ являлся «безоговорочным национал-социалистом», читал книгу Гитлера «Майн Кампф» и «полностью стоял на почве национал-социализма». Кроме того, в 1944 году Бербок был награжден фашистским крестом «За военные заслуги» с мечами.

В МИД ФРГ заявили, что эти документы не были известны Анналене Бербок.

Ранее сообщалось, что Трамп отверг обвинения демократов в фашизме и сравнение с Гитлером.

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