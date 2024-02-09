Политолог: Запад критикует интервью Карлсона с Путиным из-за собственного страха

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «заложил основания всемирному интернационалу нормальных людей». Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, в современном мире «каждый человек, придерживающийся традиционных ценностей, понимает российского лидера».

«Запад боялся интернационала, который контролируют русские, и раньше. Больше всего на свете боялся того, что Россия будет иметь огромное количество сторонников в странах Запада», — отметил Перла.

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Он говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине. Что Путин сказал Карлсону? «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер назвал интервью Путина Карлсону дорожной картой для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Германии назвали беседу Карлсона и Путина «интервью года».