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Политолог: Запад критикует интервью Карлсона с Путиным из-за собственного страха

Политолог Перла: Запад боится сторонников России в своих странах

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «заложил основания всемирному интернационалу нормальных людей». Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, в современном мире «каждый человек, придерживающийся традиционных ценностей, понимает российского лидера».

«Запад боялся интернационала, который контролируют русские, и раньше. Больше всего на свете боялся того, что Россия будет иметь огромное количество сторонников в странах Запада», — отметил Перла.

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Он говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине. Что Путин сказал Карлсону? «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер назвал интервью Путина Карлсону дорожной картой для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Германии назвали беседу Карлсона и Путина «интервью года».

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