Экс-разведчик Риттер охарактеризовал интервью Путина Карлсону

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является дорожной картой по улучшению отношений между РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интервью Владимира Путина представляет собой дорожную карту к улучшению отношений между США и Россией для тех, у кого есть отвага отправиться в это путешествие», — сказал Риттер.

При этом Риттер отметил, что Путин дал анализ российской истории, а также отношений с Украиной.

До этого сообщалось, что Путин оказался в перечне актуальных трендов социальной сети X (ранее Twitter) в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Число просмотров интервью президента РФ в Х уже превысило 60 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.