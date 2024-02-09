Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик Риттер охарактеризовал интервью Путина Карлсону

Экс-разведчик Риттер: интервью Путина нацелено на улучшения отношений США и РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является дорожной картой по улучшению отношений между РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Интервью Владимира Путина представляет собой дорожную карту к улучшению отношений между США и Россией для тех, у кого есть отвага отправиться в это путешествие», — сказал Риттер.

При этом Риттер отметил, что Путин дал анализ российской истории, а также отношений с Украиной.

До этого сообщалось, что Путин оказался в перечне актуальных трендов социальной сети X (ранее Twitter) в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Число просмотров интервью президента РФ в Х уже превысило 60 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами