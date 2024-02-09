Стало известно отношение Польши и Прибалтики к урегулированию на Украине

Попытки урегулировать конфликт на Украине и установить мир вызовут сопротивление в Польше и Прибалтике. Об этом написал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.

По мнению эксперта, страны опасаются, что Запад перестанет их поддерживать. Он отметил: власти инстинктивно почувствуют, что урегулирование конфликта может стать признаком того, что Запад их бросает.

Как отметил ДерСимонян, несколько его собеседников заявили, что для их национальной безопасности важнее усиление сдерживания в Центральной и Восточной Европе, чем возвращение Украиной территорий.

Эксперт добавил, что для прекращения конфликта и установления мира западным странам придется дать новые гарантии безопасности Польше и Прибалтике.

До этого Артин ДерСимонян заявлял, что стратегия сдерживания без чрезмерного провоцирования России странами Европейского союза может стать основой урегулирования конфликта на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой Польши и стран Прибалтики.

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой и конфликт сойдет на нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.