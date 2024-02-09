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Политолог объяснил, чем чревата для Украины отставка Залужного

Политолог Кот: отставка Залужного чревата для Украины госпереворотом

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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

После отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на Украине может произойти госпереворот. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Кот. Он напомнил, что Залужный является ставленником США. Вашингтон, по мнению эксперта, подозрительно легко смирился с увольнением своего человека.

«Могу предположить вполне, что американцы могут сыграть с Залужным. <...> То есть фактически сделать вид, что якобы Залужный проиграл, и дать Зеленскому поглубже, как говорится, вонзить зубы в жертву. А потом ничто не мешает Залужному совершить то, собственно говоря, что умеют делать американцы лучше всех в мире, — госпереворот», — предположил политолог.

При этом он допустил, что Зеленский, желая устранить конкурента, предложил Залужному крупную сумму денег, после чего тот сделал выбор в пользу «тихой и безбедной жизни».

8 февраля Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

Ранее Зеленский назвал требования к новому главкому ВСУ.

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